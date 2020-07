Calciomercato Juventus, scambio con De Sciglio | Roma beffata!

La Juventus potrebbe stringere per uno scambio nel calciomercato estivo: De Sciglio in partenza, ‘sgarbo’ alla Roma

In attesa di scendere in campo per il match casalingo contro la Sampdoria che potrebbe regalare l’aritmetica certezza del nono scudetto consecutivo, in casa Juventus a tenere banco è una suggestiva idea per il calciomercato estivo. La dirigenza bianconera guarda al possibile colpo, con un profilo nel mirino pronto ad essere ‘strappato’ alla Roma: spunta quindi l’ipotesi scambio con Mattia De Sciglio.

Calciomercato Juventus, occhi in Premier: addio De Sciglio

Dichiarazioni di rilievo quelle fatte dal giornalista Ilario di Giovambattista a ‘Radio Radio Lo Sport’ e che coinvolgono Juventus e Roma su un obiettivo comune di mercato: Chris Smalling. “La Roma non ha intenzione di prendere Smalling a titolo definitivo, ha già proposto al Manchester United un prestito stagionale con obbligo di riscatto. Sul giocatore si sta affacciando anche la Juventus a cui bisogna stare attenti“.

La ‘Vecchia Signora’ può dunque, di fatto beffare i giallorossi proponendo uno scambio alla pari con De Sciglio per regalare il centrale inglese a Sarri. Un’opzione che accontenterebbe entrambi i club senza andare a gravare sul prossimo bilancio. Smalling, così come De Sciglio, è in scadenza nel giugno 2022 e ha collezionato 34 presenze con 2 reti e 2 assist con la maglia del club capitolino.

