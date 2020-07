Calciomercato Milan, incontro con Ibrahimovic | Le ultime

Il futuro di Ibrahimovic rimane ancora incerto nonostante la conferma di Pioli: l’attaccante svedese ha incontrato il Milan, le ultime.

In casa Milan c’è l’entusiasmo delle partenze e l’emozione dei traguardi raggiunti: questi sono gli effetti che la conferma di Stefano Pioli ha generato sull’ambiente rossonero. Mentre il futuro del tecnico emiliano è stato deciso, c’è chi non ha ancora la certezza della propria permanenza a Milano e non si tratta di un giocatore qualsiasi, ma di Zlatan Ibrahimovic. L’opzione per il rinnovo è scaduta a maggio e non è stata esercitata dal Milan, l’attaccante svedese non conosce ancora il proprio destino. Nei giorni scorsi si sono tenuti diversi incontri fra Ibrahimovic ed i vertici della società rossonera: le ultime.

Calciomercato Milan, incontro con Ibrahimovic | Si lavora sul rinnovo!

Secondo quanto rivelato da ‘Sky Sport’, il Milan e Ibrahimovic starebbero lavorando di comune accordo per il prolungamento del contratto. Come ha espresso, con l’inconfondibile stile che lo ha sempre contraddistinto, Zlatan sui propri social: la volontà dello svedese è quella di giocare ancora a lungo. Il numero ’21’ rossonero ha tanta voglia e sente di poter fare ancora la differenza, e il campo sembra dargli ragione. La doppietta realizzata contro il Sassuolo ha dimostrato come Ibra non abbia solamente il merito di aver fatto svoltare, a livello di consapevolezza ed autostima, la compagine rossonera ma che è ancora in grado di incidere.

Nei giorni scorsi, lo svedese ha incontrato Maldini e Massara che hanno confermato la volontà del club di proseguire insieme. Riuscire a trovare un attaccante del calibro di Ibrahimovic, al momento, costerebbe troppo per il Milan e non sarebbe neanche così semplice. Tutte le parti in causa, ora, stanno lavorando per trovare la formula giusta con cui prolungare il contratto, con un’unica certezza: Ibra può essere centrale nel progetto anche nella prossima stagione.

Il Milan e Ibrahimovic stanno cercando la formula giusta per proseguire insieme: negli ultimi giorni la società e l’entourage dello svedese hanno accentuato i dialoghi, le prossime settimane saranno decisive.

