Calciomercato Milan e Inter, beffa in arrivo | James in Premier!

Ad un passo dal Napoli nella scorsa estate, James Rodriguez sarebbe stato messo nel mirino di Milan e Inter: beffa in arrivo per le due compagini italiane!

James Rodriguez saluterà definitivamente il Real Madrid. Il talentuoso centrocampista colombiano, che ha trovato poco spazio sotto la gestione di Zinedine Zidane, sarebbe pronto a dire addio al termine della stagione. Nella scorsa estate Carlo Ancelotti, all’epoca allenatore del Napoli, avrebbe provato in tutti i modi di acquistarlo bussando alla porta del presidente Florentino Perez. Alla fine il sudamericano ha deciso per la permanenza in maglia “blancos” senza incidere più di tanto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, futuro Sarri | La decisione del club

Calciomercato Milan e Inter, James verso il Man United

Nelle ultime settimane anche Milan e Inter, inoltre, avrebbero messo nel mirino l’ex Bayern Monaco con la sua valutazione che è diminuita a dismisura arrivando intorno ai 25-30 milioni di euro. Ma come svelato dal portale “Libero.pe” il Manchester United potrebbe chiudere l’operazione in tempi brevi per rinforzare così la zona centrale di campo con il colombiano, pronto per una nuova esperienza in carriera.

LEGGI ANCHE >>> Milan, Theo in Premier: si lavora allo scambio | Doppio assist per Inter e Juve

Dall’Inghilterra svelano che ci sarebbe un’offerta da 25 milioni di euro per il giocatore del Real Madrid: il club spagnolo potrebbe anche così dire addio a James. Nelle prossime settimane potrebbe arrivare così la proposta ufficiale.

Un colpo davvero interessante in vista della prossima stagione con i “Red Devils” voglioso di invertire la tendenza rispetto alle ultime annate davvero negative.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, colpo Salah | Nuova speranza!

Calciomercato Milan, un big chiede l’addio | Sirene tedesche per lui!