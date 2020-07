Calciomercato Milan, Paqueta contropartita | Data e destinazione

Il Milan sarebbe pronto a chiudere un’operazione che coinvolgerebbe Paqueta nell’affare: ecco il possibile colpo di calciomercato dei rossoneri

In attesa di ritornare in campo per la trasferta di Genova contro la Sampdoria, tra tre giorni, il Milan si guarda intorno in vista del calciomercato estivo. Il nome di Paqueta resta tra quelli caldi per quanto riguarda le uscite. Il brasiliano, ambito da diversi club, potrebbe però trovare una destinazione inattesa fino a questo momento: parte l’intreccio di mercato che regalerebbe a Pioli il colpo di spessore.

Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com‘, il Milan sarebbe pronto a chiudere una maxi operazione in Spagna. I rossoneri, da alcune settimane sulle tracce del terzino del Real Betis Emerson Royal, sarebbero vicini a chiudere l’acquisto del 21enne brasiliano. L’acquisto di Emerson, in prestito fino al 30 giugno 2021 al Betis dal Barcellona, è legato a doppio filo al futuro di Lucas Paqueta.

Il Betis per rinunciare con un anno d’anticipo al prestito del laterale verdeoro dovrebbe incassare una cifra pari a 9 milioni. Il club rossonero, d’altro canto, potrebbe mettere sul piatto proprio Paqueta che, corteggiato da Psg e Benfica, è destinato a salutare Milanello in estate.

