Calciomercato, Mourinho guarda al passato | Vuole ritrovare il bomber!

Nonostante abbia lasciato la Serie A da dieci anni, Mourinho non ha mai dimenticato il campionato italiano: il portoghese vuole il bomber al Tottenham.

La prossima sessione di mercato estiva sarà la prima di Mourinho al timone del Tottenham. Il tecnico portoghese, maestro nella costruzione del gruppo, sta già dettando alla società inglese quale sarà la linea da seguire per rinforzare la squadra. Le ambizioni dello ‘Special One’ sono sempre altissime e sulla panchina degli ‘Spurs’ ci è arrivato per tentare di vincere una storica Premier League. L’ex tecnico dell’Inter ha messo gli occhi in Serie A e avrebbe chiesto il ritorno del bomber.

Calciomercato Napoli, Llorente verso l’addio | Mourinho lo rivuole al Tottenham

Secondo quanto rivelato da ‘todofichajes.com’, il futuro di Llorente è sempre più lontano da Napoli: Mourinho avrebbe chiesto alla società inglese di riprendere lo spagnolo. Il ‘Re Leone’, arrivato nel club partenopeo lo scorso settembre, ha avuto molti problemi fisici e non è riuscito ad essere una risorsa costante per gli azzurri. Per questo motivo, Gattuso sarebbe disposto anche a fare a meno dell’esperienza di Llorente nella prossima stagione. Mourinho, invece, vuole un’alternativa a Harry Kane e avrebbe individuato nello spagnolo il profilo ideale. L’ex attaccante della Juventus conosce bene il club londinese e non avrebbe la minima difficoltà a reinserirsi nel gruppo costruito da Mourinho. Sempre secondo il portale spagnolo, Tottenham e Napoli starebbero già trattando e potrebbero trovare un accordo intorno ai 5 milioni di euro.

