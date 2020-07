Milan, Theo in Premier: si lavora allo scambio | Doppio assist per Inter e Juve

Il Chelsea potrebbe provare un affondo per Theo Hernandez. I ‘Blues’ inserirebbero nella trattativa col Milan il cartellino di Bakayoko

Il Chelsea si rifà il look sugli esterni, in particolare sulla fascia sinistra. Sia Marcos Alonso che Emerson Palmieri sarebbero nella lista dei cedibili di Lampard, a caccia di un nuovo terzino sulla corsia mancina. Ai ‘Blues’ piace lo juventino Alex Sandro e presto potrebbero anche tentare un affondo per Theo Hernandez. Il francese ex Real Madrid è esploso nella stagione in corso con la maglia del Milan e ha attirato su di sé le attenzioni di diverse big d’Europa. Il Chelsea di Abramovich può inserirsi nella corsa a Theo che il ‘Diavolo’ vorrebbe però confermare alla corte di Pioli.

Calciomercato Milan, il Chelsea ci prova: Bakayoko nell’assalto a Theo Hernandez

Il prezzo del cartellino del laterale sinistro rossonero è lievitato negli ultimi mesi, con il Milan che non se ne priverebbe per meno di 50 milioni di euro. Una cifra pesante che il Chelsea potrebbe comunque tentare di abbassare inserendo delle contropartite in un’eventuale operazione con la società di Via Aldo Rossi. Non è un mistero l’interesse del Milan per Bakayoko, con il centrocampista che di recente ha aperto ad un ritorno a Milano e in Serie A. Il 26enne nato a Parigi è rientrato dal prestito al Monaco e potrebbe essere messo sul piatto delle trattative dei ‘Blues’ per arrivare a Theo Hernandez.

Oltre al cartellino di Bakayoko, valutato 25 milioni, i londinesi staccherebbero anche un assegno da 22-25 milioni di euro. Il Milan potrebbe riflettere sull’affare e assicurarsi a titolo definitivo un profilo che due anni fa si è espresso su buoni livelli nella mediana di Gattuso, anche se l’intenzione di Maldini e Gazidis sarebbe quella di respingere ogni offerta – almeno per questa estate – per Theo.

Un possibile assalto del Chelsea per il terzino francese sarebbe un ulteriore segnale per l’addio ai ‘Blues’ di Marcos Alonso e soprattutto Emerson Palmieri, da tempo nei radar di Juventus e Inter.

