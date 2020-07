Calciomercato Inter e Juventus, spunta il retroscena | “Era tutto fatto”

Calciomercato Inter e Juventus, spunta il retroscena sull’affare Kumbulla: il CT dell’Albania, Edy Reja svela: “E a pensare che era già tutto fatto…”.

Vera e propria rivelazione di questo campionato, Marash Kumbulla ha stregato mezza Europa con il suo Verona. Il centrale albanese classe 2000 ha brillato per personalità e capacità tecniche, rivelandosi un tassello fondamentale per Juric, nonostante la giovane età. Ragion per cui, alla porta degli scaligeri, si sono accalcate le principali big italiane, che già nel corso dell’ultima sessione di calciomercato, avevano duellato fino all’ultimo rilancio per il suo cartellino. Un interesse che tutt’oggi persiste, come raccontato dalla redazione di Calciomercatonews.com, e che si arricchisce adesso di un nuovo retroscena.

Calciomercato Inter e Juventus, Reja svela su Kumbulla: “A gennaio era tutto fatto con il Napoli”

Nel corso di una lunga intervista concessa ai microfoni de ‘L’Arena’, il CT dell’Albania, Edy Reja, ha confermato un retroscena di mercato, finora solamente tratteggiato: “So che il Napoli aveva praticamente chiuso l’affare con il Verona, assicurandosi il cartellino di Kumbulla. Era tutto fatto, poi Marash ha voluto fare marcia indietro. Non voleva correre troppo, ha preferito aspettare perché non si sentiva ancora pronto al 100% per un’esperienza del genere. Per me è destinato a diventare un top player, ma in quel momento ho capito che è un ragazzo straordinario, con la testa sulle spalle. Sa di essere ancora molto giovane e di avere bisogno di trovare la giusta dimensione, così da continuare a proseguire nella propria crescita”.

Ecco dunque svelato l’arcano: nonostante il pressing forte di Inter e Juventus, il Napoli aveva praticamente chiuso per il cartellino di Marash Kumbulla. Chissà, adesso, che non possano cambiare ulteriormente gli scenari.

