Juventus, caos a Barcellona | Arthur pronto a dire addio in anticipo

Clamorosa decisione di Arthur, primo colpo della Juventus: non si presenta ai tamponi con la squadra, è rottura con il Barcellona

Non è un momento semplice per Arthur, che era uno dei più promettenti del Barcellona ed è stato ceduto alla Juventus in cambio di Miralem Pjanic. Nelle ultime gare è stato impiegato sempre meno e si è seduto più volte in tribuna, per questo potrebbe anche non esserci nelle gare di Champions League.

Barcellona, addio anticipato per Arthur: oggi niente tamponi per lui

Arthur Melo (Getty Images)Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, infatti, Arthur aveva già il dubbio riguardo la sua presenza nelle ultime gare di campionato ma dopo un colloquio con il club ha deciso di lottare fino alla fine. Nelle ultime settimane, però, Setien non lo ha quasi mai fatto giocare nonostante le assenze e ora è cambiato nuovamente tutto.

Il brasiliano scontento avrebbe deciso di chiudere in anticipo il rapporto con i catalani, rendendosi indisponibile per il finale di stagione in Champions League. Quest’oggi, infatti, il calciatore non si sarebbe presentato con la squadra nell’incontro per i tamponi.

In questo modo, dunque, potrebbe arrivare l’addio anticipato per il giocatore che ora ha in testa solo la Juventus.

