Calciomercato Juventus, risoluzione e addio | Futuro in Qatar

La Juventus festeggia il nono scudetto consecutivo e pensa al futuro, Paratici pronto a rescindere con un senatore: raggiunge Benatia in Qatar.

Dopo una tirata di un mese e mezzo, è tempo di festeggiamenti in casa Juventus: il nono scudetto consecutivo è traguardo inesplorato in Europa. In attesa che della gara con il Lione in Champions League, è anche tempo di bilanci per i bianconeri. Oltre ai tanti giocatori che saranno confermati anche per l’anno prossimo, c’è chi si appresta a lasciare la Juventus: l’accordo per la risoluzione del contratto sembra essere imminente. Futuro in Qatar per un senatore bianconero.

Calciomercato Juventus, Khedira rescinde il contratto | Va in Qatar!

Secondo quanto raccolto in esclusiva da ‘Calciomercato.it’, la Juventus e Sami Khedira stanno lavorando per la risoluzione del contratto. Nel futuro del centrocampista tedesco sembra esserci il Qatar: raggiungerà Benatia al Al Duhail. La stagione che si sta per concludere è stata la peggiore di Khedira da quando è in bianconero, il centrocampista non è stato quasi mai a disposizione di Sarri a causa di continui infortuni. Anche per la società juventina sembra essere arrivato il momento di separarsi.

Fabio Paratici sembra disposto ad accontentare Khedira, che ha l’offerta dei qatarioti, e sta lavorando per liberarlo a parametro zero. Sempre secondo quanto raccolto da ‘Calciomercato.it’, l’Al Duhail sarebbe disposto ad offrire un ingaggio di 4 milioni a stagione per l’ex centrocampista del Real Madrid. L’entourage del tedesco vorrebbe riuscire a fare alzare l’offerta dei qatarioti, ma l’accordo sembra essere molto vicino. I bianconeri si libererebbero così di un ingaggio di 6 milioni di euro netti a stagione.

La Juventus si appresta a salutare Sami Khedira: l’accordo per la risoluzione anticipata del contratto è vicino, il futuro del tedesco sembra essere in Qatar.

