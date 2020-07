Milan, Calhanoglu intervistato dai colleghi di ‘Sky Sport’ non ci sta e difende Stefano Pioli: “Contento della sua conferma, tutti parlavano soltanto di Rangnick”.

Letteralmente rinato in questa seconda parte di stagione, Hakan Calhanoglu è uno degli uomini più in forma nel Milan targato Stefano Pioli. D’altronde, il turco sta disputando la sua miglior stagione da quando è approdato ai rossoneri e parte del merito è proprio del tecnico ex Fiorentina. “Ci sta allenando benissimo, siamo tornati ad essere una squadra. Per me e per i miei compagni si sta rivelando una persona importante, siamo contenti di averlo con noi anche per la prossima stagione”, ha spiegato Calhanoglu nel corso di una lunga intervista rilasciata ai microfoni Sky Sport.

Milan, Calhanoglu difende Pioli: “Tutti parlavano solo di Rangnick, non era facile”

Una stima, quella di Calhanoglu nei confronti di Pioli, che traspare nella sua completezza in un passaggio fondamentale: “Il mister ha fatto grandi cose in un momento davvero difficile per noi. E anche per lui, è stato pesante. Tutti scrivevano e parlavano soltanto di Rangnick, ma lui ha lavorato sodo, dando sempre il 100%, come un vero professionista. Sono contentissimo della sua conferma, ha faticato tanto per aiutarci e per rendere questo Milan una squadra che arrivi il più in alto possibile”.

Continuano, dunque, gli attestati di stima per Stefano Pioli, che dopo aver tanto faticato nel corso della sua esperienza rossonera, ha trovato finalmente la chiave per far girare alla perfezione il suo Milan.

