Calciomercato Milan e Roma, niente riscatto | Colpo dalla Francia!

Occasione per Milan e Roma che, nel calciomercato estivo, potrebbero provare a strappare il giocatore alla Ligue 1: i dettagli

Mancano due giornate al termine della Serie A 2019/20 e Milan e Roma si starebbero già muovendo per rinforzare le rose di Pioli e Fonseca. In tal senso, il calciomercato estivo, può riavvicinare un vecchio obiettivo per la difesa dei due club. Salta il riscatto: che occasione per giallorossi e rossoneri.

Calciomercato, Milan e Roma alla finestra: difensore nel mirino

Un affare che potrebbe svilupparsi nelle prossime settimane come vera e propria chance di mercato. Milan e Roma rimangono alla finestra per Djibril Sidibe, laterale destro francese di origini maliane in prestito all’Everton nell’ultima annata. Proprio la società inglese guidata da Ancelotti ha ufficializzato la decisione di salutarsi nonostante la presenza di un diritto di riscatto nel contratto siglato dodici mesi fa dal difensore di proprietà del Monaco.

Ritorno dunque in Ligue 1 per il 27enne ma solo per poco. Milan e Roma ci starebbero pensando vista anche la scadenza con il club monegasco fissata al 30 giugno 2022. Il terzino ha una valutazione di poco superiore ai 10 milioni di euro e nell’ultima Premier League ha collezionato 28 presenze e 5 assist vincenti.

Il classe 1992 potrebbe quindi approdare in Serie A durante il mercato estivo: il Milan ripensa a Sidibe, c’è anche la Roma.

🇫🇷 l Best of luck in your future career, Djibril! Thank you for your efforts while on loan this season. 👏#EFC 🔵 pic.twitter.com/hAMFvMm7jn — Everton (@Everton) July 27, 2020

