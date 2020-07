Coronavirus, scoppia il caos sull’ex Inter | I dettagli

Una vera e propria bufera è scoppiata intorno all’ex giocatore dell’Inter: l’argentino fa infuriare tutti per il suo gesto irresponsabile

Mentre i maggiori campionati volgono al termine, c’è da registrare uno spiacevole episodio che riguarda l’ex calciatore dell’Inter. Momento di forte tensione dovuto alla scelta dell’argentino protagonista, suo malgrado, di un gesto che continua a far discutere. I dettagli.

Coronavirus, follia Banega: gesto shock dell’ex Inter

Dopo sette giorni di riposo, il Siviglia di Lopetegui è tornato ad allenarsi ma in una situazione abbastanza surreale. Chiusa la Liga, la testa va alla Roma prossima avversaria in Europa League degli spagnoli. A complicare i piani del tecnico del Siviglia ci ha pensato Ever Banega.

Secondo quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, inoltre, il giocatore sarebbe stato ripreso senza mascherina in una discoteca di Valencia dove pochi giorni fa 12 dipendenti erano stati trovati positivi al Covid-19.

Un gesto irresponsabile che ha costretto il Siviglia ad allenamenti mantenendo un distanziamento, sin da ieri, anticipando il protocollo di sicurezza in attesa di test completi ai singoli tesserati.

