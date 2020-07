Champions League, tegola Psg | Salta l’Atalanta!

Arrivano brutte notizie in casa Psg in vista dei quarti di finale di Champions League contro l’Atalanta: il comunicato del club

Non arrivano buone notizie in quel di Parigi per quanto riguarda le condizioni fisiche di Kylian Mbappe dopo l’infortunio nelle scorse ore. Il comunicato della società francese in tal senso conferma le sensazioni negative delle scorse ore.

Psg, tegola Mbappe: il comunicato del club

“Come annunciato dopo la finale della Coupe de France contro Saint-Étienne, Kylian Mbappé ha sostenuto gli esami lunedì per conoscere l’evoluzione del suo infortunio alla caviglia destra. Il workup di imaging di oggi conferma una distorsione alla caviglia con lesione del legamento esterno”.

Recita così il comunicato del club francese che poi conclude: “A seguito di questo trauma, il tempo di recupero è stimato in circa 3 settimane”. Brutte notizie per il Psg ma buone per l’Atalanta che non dovrà affrontare il talentuoso attaccante transalpino il prossimo 12 agosto, per la sfida dei quarti contro la squadra di Tuchel.