Calciomercato Milan, sacrificio Bennacer | Sfida all’Inter e via libera alla Juve

Il Chelsea si fa sotto per Bennacer con l’eventuale cessione alla Juventus di Jorginho. Il Milan punterebbe su Tonali per sostituire l’algerino a centrocampo

Non sono passate inosservate le ottime prestazioni con la maglia del Milan di Ismael Bennacer. Insieme a Theo Hernandez e Rebic, il nazionale algerino è stato uno degli acquisti dell’ultima campagna estiva che hanno lasciato il segno con la maglia rossonera. Bennacer è stato prelevato un anno fa per circa 16 milioni di euro dall’Empoli, arrivando a Milano dopo il titolo di campione d’Africa con la sua nazionale e la palma di miglior giocatore del torneo continentale.

Milan, tesoretto Bennacer per l’assalto a Tonali

Dopo un periodo ai ambientamento con Giampaolo, Bennacer si è conquistato sempre maggiore spazio e considerazione diventando una pedina imprescindibile per lo scacchiere di Pioli. Il classe ’97 ha firmato un contratto fino al 2024 e ha già catturato l’interesse delle big d’Europa, Paris Saint-Germain in particolare. L’ex Empoli piace anche in Premier League, con Manchester City e per ultimo il Chelsea che guarderebbero con attenzione al regista del Milan. Il ‘Diavolo’ non vorrebbe privarsi del giocatore, ma un’offerta intorno ai 50 milioni di euro sicuramente farebbe riflettere la dirigenza di Via Aldo Rossi. Cifra che non spaventa il Chelsea, che attraverso la cessione di Jorginho – nei radar della Juventus – finanzierebbe il colpo Bennacer. In caso d’addio dell’algerino dopo una sola stagione, il Milan registrerebbe una super plusvalenza e avrebbe la disponibilità economica per tentare l’assalto a Tonali, cercando di strapparlo alla concorrenza soprattutto dei cugini dell’Inter.

Il sodalizio di Suning resterebbe comunque in vantaggio per il gioiello in partenza dal Brescia, vista anche la preferenza del classe 2000 per la squadra nerazzurra.

