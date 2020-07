Calciomercato Inter, colpo in difesa | In rottura con il club!

L’Inter continua a lavorare senza sosta in vista della prossima stagione per rinforzare il reparto difensivo di Antonio Conte: spunta il vecchio pupillo nerazzurro!

Dopo il colpo per le corsie esterne Hakimi, ora l’ad nerazzurro Marotta sarebbe sempre molto attivo per regalare ad Antonio Conte un centrale perfetto per la difesa a tre. L’Inter proverà ad essere la protagonista della Serie A colmando così il gap con la Juventus, ancora affamata di successi, arrivando a calciatori funzionali per la filosofia dell’allenatore leccese.

Calciomercato Inter, Izzo colpo per la difesa a tre di Conte

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport la stessa società nerazzurra avrebbe messo nel mirino il centrale napoletano, Armando Izzo, che è in rottura con il Torino. Nelle ultime uscite stagionali l’ex Genoa si è accomodato anche in panchina per alcune scelte tecniche di Moreno Longo. Trattare con il presidente granata, Urbano Cairo, è sempre molto complicato.

La società piemontese vorrebbe mettere a bilancio così una plusvalenza con la sua cessione, dopo l’acquisto dal Genoa per ben 10 milioni di euro. Dopo aver conquistato anche la Nazionale maggiore, ora Izzo intende compiere il salto di qualità della sua carriera puntando così anche ad un club glorioso, come l’Inter. Il centrale, originario di Napoli, sarebbe perfetto per l’idea della difesa a tre di Antonio Conte: rapido e veloce, il difensore è molto abile per quanto riguarda anche l’impostazione da dietro.

Le prossime settimane saranno così decisive in ottica futura per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte.

