Calciomercato Inter e Roma, Vertonghen sul futuro: ”Decisione a breve”

Inter e Roma seguono con interesse la vicenda legata al futuro del difensore ex Tottenham, Jan Vertonghen: il calciatore annuncerà la decisione a breve

Come spesso accade Inter e Roma si trovano ad incrociare le proprie strade di mercato. Infatti le due società italiane avrebbero messo gli occhi sul difensore appena svincolatosi dal Tottenham, Jan Vertonghen. Il difensore rilascia alcune dichiarazioni in cui ringrazia l’ex club e parla del futuro.

Calciomercato, Vertonghen comunica che deciderà a breve: Inter e Roma sperano

Dopo otto anni al centro della difesa del Tottenham, Jan Vertonghen dice addio agli ‘spurs’. Una decisione che naturalmente ha fatto drizzare le antenne alle migliori squadre europee, tra cui anche Inter e Roma. Le due italiane infatti starebbero da tempo seguendo il difensore ed ora potrebbe arrivare addirittura a parametro zero. Futuro però ancora incerto per il belga classe 1987, che in un’intervista a ‘Talk Sport’ rivela dettagli importanti.

Infatti nell’intervista il centrale dopo aver ringraziato la sua ex squadra, rivela che sta riflettendo sul suo futuro e sta esaminando le varie possibilità. Inoltre dichiara che quest’anno con la finestra di mercato posticipata avrà più tempo per ragionare sul da farsi. Alcune idee il difensore le ha e vedrà se si potranno concretizzare. Inter e Roma naturalmente sperano che le opzioni migliori possano essere loro e che possano arrivare ad un giocatore di caratura internazionale a costo zero, piazzando un grande colpo di mercato per la prossima stagione.

