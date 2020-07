Calciomercato Juventus, sogno inglese per l’attacco | La situazione

Il grande sogno di Paratici per l’attacco della Juventus viene dall’Inghilterra: ecco la situazione sul bomber della Premier League.

La Juventus ha celebrato con al meglio, seppur con le dovute restrizioni causate dal ‘Covid-19’, il suo nono scudetto consecutivo. Si sono succeduti tre allenatori in questi nove anni, ma il risultato è stato sempre lo stesso: i bianconeri si sono imposti su tutti gli avversari in campionato, a dimostrazione che la forza di questo club è proprio la società. Il segreto di pulcinella dietro ai successi della Juventus è una meticolosa programmazione e, anche per il prossimo anno, sono iniziate le grandi manovre sul mercato. Il grande sogno di Paratici per l’attacco arriva dalla Premier League e oggi spegne 27 candeline.

Calciomercato Juventus, sogno Harry Kane | La situazione

La suggestione più grande della Juventus per il prossimo mercato è quella che coinvolge Harry Kane. L’attaccante inglese oggi festeggia il compleanno: 27 anni, di cui gli ultimi sette passati con la maglia del Tottenham. L’uragano di Chingford ha recentemente raggiunto i 200 goal con le squadre di club, una cifra enorme rapportata all’età dell’attaccante. Nonostante i record e le qualità mostrate in Premier League, Harry Kane paga dazio a livello di critica per non aver ancora vinto alcun trofeo. Proprio questa voglia di trofei potrebbe spingerlo a lasciare Londra a fine stagione.

Il Tottenham avrebbe già espresso la propria volontà di proseguire almeno per un altro anno con Kane, dichiarandolo incedibile per la prossima finestra di mercato. La Juventus, però, non demorde e aspetta la dichiarazione d’intenti dell’attaccante. Il numero ’10’ degli Spurs, infatti, non si è ancora espresso riguardo alla prossima stagione. Un passaggio cruciale potrebbe essere rappresentato dal futuro di Mauricio Pochettino, mentore e grande amico dell’attaccante. Se la Juventus dovesse decidere di sostituire Sarri con il tecnico argentino, allora le possibilità dei bianconeri di arrivare a Kane crescerebbero in maniera esponenziale.

