Calciomercato Milan, rinnovi Ibra e Donnarumma | Incontro con Raiola

Sono giorni decisivi in casa Milan per i rinnovi di Ibrahimovic e Donnarumma: oggi è programmato un nuovo incontro con Raiola, le ultime.

La situazione in casa Milan si è capovolta totalmente nel giro di un paio di settimane: la conferma di Stefano Pioli in panchina potrebbe incidere anche sul destino di diversi giocatori. In primis, su quello di Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese, in particolare, sembrava destinato all’addio con l’arrivo di Rangnick: il cambio di rotta a livello di guida tecnica potrebbe portare al rinnovo. La società meneghina, infatti, sta lavorando al rinnovo congiunto del portiere e del bomber: oggi è atteso a Milano Mino Raiola.

Calciomercato Milan, Ibra e Donnarumma verso il rinnovo | Le ultime

Secondo quanto rivelato da ‘SportMediaset’, il Milan sarebbe fiducioso riguardo ai rinnovi di Ibrahimovic e Donnarumma. Nella giornata di oggi la società rossonera si incontrerà con Mino Raiola, che gestisce gli interessi dei due calciatori, per sistemare gli ultimi dettagli. La situazione più limpida sembra essere quella di ‘Gigio’: il Milan dovrebbe prolungare il suo contratto fino al 2023 per 6 milioni a stagione più bonus a salire. Il rischio di perdere Donnarumma a parametro zero, il suo attuale contratto andrà in scadenza nel 2021, potrebbe essere scacciato in via definitiva.

Più complessa, invece, la questione legata al rinnovo di Ibrahimovic. La società rossonera vuole continuare insieme, ma non è disposta a mantenere lo stesso stipendio percepito dallo svedese in questa stagione: 6 milioni di euro. Con il contratto in scadenza a fine stagione, tutte le parti in causa hanno fretta di trovare un accordo e potrebbero venirsi incontro vicendevolmente. Il Milan, infatti, non vorrebbe spingersi oltre ai 4 milioni annui, mentre Ibra sarebbe disposto a fare uno sconto di un milione rispetto a quanto prende attualmente. La sensazione è che il ‘Diavolo’ e Zlatan si possano trovare a metà strada: 4 milioni e mezzo a stagione, magari raggiunti con dei bonus legati alle prestazioni. L’incontro di oggi fra il Milan e Raiola potrebbe essere quello buono.

