Calciomercato Milan, scambio a sorpresa | Colpo a centrocampo!

Il calciomercato rossonero può vedere un nuovo centrocampista approdare alla corte di Pioli: in casa Milan spunta l’idea scambio

In casa Milan il pensiero della dirigenza è il calciomercato estivo. Diversi i nomi sul taccuino di Gazidis che, in vista della stagione 2020/21, potrebbe optare per l’ennesima rivoluzione alla rosa rossonera. In tal senso, uno dei nomi maggiormente accostati al ‘Diavolo’ sarebbe più vicino: ecco l’ultima offerta di scambio per portare a Milanello il centrocampista.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, rinnovi Ibra e Donnarumma | Incontro con Raiola

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, Paqueta andrà via | Scambio in Serie A

Calciomercato Milan, Rodriguez porta il centrocampista: i dettagli

Il Milan non smette di pensare ad Aleksey Miranchuk, talentuoso centrocampista della Lokomotiv Mosca da tempo nei radar rossoneri. Secondo quanto riportato da ‘Sportmediaset’, però, la dirigenza milanista avrebbe in mente di modificare l’offerta di scambio per il classe 1995.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Non più Laxalt ma Ricardo Rodriguez, ritornato a Milanello dopo il prestito al Psv e fuori dai progetti futuri del club di Elliott. Gazidis in questo modo accontenterebbe le richieste del club russo e alleggerendo le casse rossonere di un ingaggio pesante come quello dello svizzero.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, retroscena Rangnick | Elliott voleva anche l’ex Milan!

Attenzione, infine, all’Atalanta aggiuntasi alla lista dei club interessati al talentuoso 24enne a segno 16 volte, con 5 assist, in 32 presenze stagionali.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan e Roma, niente riscatto | Colpo dalla Francia!

LEGGI ANCHE >>>Milan, Calhanoglu difende Pioli | “Tutti parlavano solo di Rangnick”