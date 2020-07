Calciomercato Milan, beffa Real | Lo scambio che gela anche il Napoli

Milan e Napoli, il Real Madrid può offrire Jovic come pedina di scambio a Tottenham o Borussia Dortmund per arrivare ad uno tra Kane e Sancho

Arrivato la scorsa estate a Madrid dall’Eintracht Francoforte, Luka Jovic non è certamente risultato uno dei protagonisti dei ‘Blancos’ neo campioni di Spagna. L’attaccante serbo ha deluso le aspettative e nelle gerarchie di Zidane è sempre stato la seconda scelta alle spalle di Karim Benzema. Per questo motivo diversi club hanno messo gli occhi sul giocatore classe 1997, tra cui Milan e Napoli.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, scambio a sorpresa | Colpo a centrocampo!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Paqueta andrà via | Scambio in Serie A

Calciomercato Milan e Napoli, scambio Real: via Jovic

Con l’obiettivo di essere protagonista sul mercato, il Real Madrid è a caccia di un grande nome da portare alla ‘Casa Blanca’. E tra gli obiettivi ci sono Harry Kane e Jadon Sancho. Due affari dal cartellino costosissimo, superiore ai 100 milioni di euro. Il piano di Florentino Perez sarebbe però quello di fare cassa tramite delle cessioni e abbassare le pretese di Tottenham e Borussia Dortmund con uno scambio.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Stando a quanto riferisce ‘Don Balon’, l’obiettivo del Real è quello di ricavare 76 milioni di euro dalle cessioni di Vallejo, Lucas Vasquez, James Rodriguez e Borja Mayoral. Ai 76 milioni della cessione, Perez aggiungerebbe proprio il cartellino di Jovic, offrendolo sia a Borussia Dortmund che Tottenham.

Se il piano del Real Madrid dovesse essere questo e l’affare andare in porto, per Milan e Napoli questo potrebbe certamente rappresentare un problema. I rossoneri, nonostante la conferma di Pioli, continuano a pensare a Jovic come possibile rinforzo per l’attacco, mentre il Napoli riflette sul serbo nel caso in cui Milik dovesse partire.

LEGGI ANCHE >>> Real Madrid, Mariano positivo al Coronavirus | Il comunicato del club

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, retroscena Rangnick | Elliott voleva anche l’ex Milan!