Calciomercato Napoli, Koulibaly-Manchester City | Le ultime

Il futuro di Kalidou Koulibaly è sempre più in bilico. Il difensore del Napoli ha attirato su di sé gli occhi dei top club inglesi.

Il Napoli, alla fine di questa stagione, dovrà valutare su chi puntare per i prossimi anni, che verosimilmente vedranno ancora Gennaro Gattuso come allenatore della squadra. Allan potrebbe lasciare il club partenopeo, così come Kalidou Koulibaly. Sul difensore senegalese, come riferito da Sky Sport, c’è forte il Manchester City. Tuttavia, stanno emergendo alcune complicazioni nella trattativa.

Napoli, il futuro di Koulibaly

Koulibaly sarà uno dei prezzi pregiati per il prossimo mercato. Su di lui c’è da tempo il Man City, Guardiola lo vorrebbe per costruire una squadra sempre più forte, che possa imporsi anno dopo anno come una delle più forti d’Europa. L’offerta dei Cityzens si aggira intorno ai 60-65 milioni di euro. Ben lontani dai famigerati 100 milioni che ha sempre espressamente chiesto Aurelio De Laurentiis.

Certo, potrebbe trovarsi un accordo a metà strada, ma il prezzo di Koulibaly lo fa il mercato ed è possibile che ci siano altre squadre sul difensore. Inoltre, bisognerà capire anche quanto Guardiola reputerà importante il difensore senegalese per il suo progetto. Qualora dovesse andar via, il Napoli virerebbe su Gabriel del Lille.

