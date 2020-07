Calciomercato Inter, offerta per il jolly | Affare con contropartita

Stasera rivali in campo, Inter e Napoli potrebbero trovare una sinergia per il calciomercato: ai partenopei piace D’Ambrosio, possibile scambio con Llorente

Stasera a San Siro va in scena la sfida tra Inter e Napoli. I nerazzurri puntano al secondo posto, mentre i campani, già certi di una qualificazione in Europa League, ad espugnare San Siro per la seconda volta in stagione. Per Gattuso sarà un test importantissimo, anche per valutare la squadra in vista della sfida contro il Barcellona in Champions League. Rivali in campo, ma nerazzurri e partenopei potrebbero trovare una sinergia per quanto riguarda il mercato.

Calciomercato Inter, affare con il Napoli: scambio possibile

Il club azzurro infatti avrebbe messo gli occhi su Danilo D’Ambrosio per rafforzare il proprio reparto arretrato. Il giocatore nerazzurro è infatti ritenuto un jolly difensivo molto prezioso, che potrebbe giocare indistintamente a destra o a sinistra in difesa, ma anche come uno dei due centrali. Proprio questa sua duttilità, particolarmente apprezzata anche da Antonio Conte, rende difficile l’affare.

I partenopei sarebbero pronti a proporre uno scambio con conguaglio: 6/7 milioni di euro e il cartellino di Fernando Llorente. Il centravanti basco, che non sembra rientrare nei piani di Gattuso, piace invece molto ad Antonio Conte, che potrebbe finalmente avere a disposizione quella prima punta fisica che da tanto tempo va cercando.

Nonostante Llorente interessi molto all’Inter, l’affare sarebbe, come detto, complesso. D’Ambrosio è un giocatore prezioso per la rosa nerazzurra e sembra difficile che la dirigenza meneghina possa accettare la proposta.

