Calciomercato Inter, svolta Alaba | Rottura con il Bayern

Inter pronta ad approfittarne: tensioni tra l’entourage di Alaba e la dirigenza del Bayern Monaco. Super richiesta però dell’austriaco per il rinnovo

In casa Bayern Monaco continuano a tenere banco le situazioni legate ai rinnovi di Thiago Alcantara e David Alaba. Mentre lo spagnolo ha già deciso di non rinnovare, con il Bayern costretto a cederlo prima dell’inizio della nuova stagione, con l’austriaco ci sono stati alcuni colloqui per discutere del prolungamento. Se però la firma non dovesse arrivare, anche Alaba verrà ceduto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, ritorno in Serie A | Riecco Mazzarri!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, offerta per il jolly | Affare con contropartita

Calciomercato Inter, tensione tra Alaba e il Bayern

Stando a quello che riferisce ‘Sport Bild’, il padre del giocatore e il suo agente, Pini Zahavi, si sono incontrati con Hasan Salihamidzic e la dirigenza bavarese, ma il colloquio sarebbe andato tutt’altro che a buon fine. Nell’incontro si sarebbe infatti creata grande tensione, specialmente dopo la richiesta dell’entourage di 20 milioni di euro a stagione. Una richiesta che avrebbe portato ad un vero e proprio gelo tra le parti.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Una situazione che interessa e non poco i club che hanno messo Alaba nel mirino. Il giocatore austriaco è un sogno per l’Inter, ma piace anche a Barcellona e Manchester City. Il problema maggiore, specialmente per i nerazzurri, sarebbe rappresentato però dall’ingaggio chiesto dal classe 1992: 20 milioni di euro sarebbero decisamente troppi.

Certo, se il Bayern dovesse davvero essere costretto a vendere Alaba, l’Inter potrebbe farsi trovare pronta e cercare di sferrare l’assalto decisivo. Il giocatore, nel frattempo, non sembra intenzionato a lasciarsi coinvolgere e si dice concentrato soltanto sui prossimi impegni in Champions League.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter e Roma, Vertonghen sul futuro: ”Decisione a breve”

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, affare fatto | C’è la data dell’annuncio