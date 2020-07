Calciomercato Inter, l’erede di Handanovic dalla Serie A | I dettagli

L’Inter inizia a pensare al futuro della porta, cercando il possibile erede di Handanovic: la soluzione potrebbe arrivare dalla Serie A

Qualificazione per la Champions League in tasca ed obiettivo secondo posto vicino, ora l’Inter può concentrarsi sul calciomercato per la prossima stagione. Tra i reparti da rinforzare per i nerazzurri sembrerebbe esserci anche la porta, cercando un possibile erede di Samir Handanovic. A raccogliere l’eredità del capitano interista potrebbe essere un portiere della Serie A.

Calciomercato Inter, si punta Sirigu: può essere l’erede di Handanovic

Il calciomercato dell’Inter è già partito alla grande con l’acquisto di Achraf Hakimi dal Real Madrid. I nerazzurri continuano a lavorare per la prossima stagione cercando altri grandi colpi e rinforzando i reparti che più necessitano un intervento. Nel frattempo si rimane sempre vigili sulle possibili occasioni, con una che potrebbe arrivare dalla Serie A. Infatti il rapporto tra il Torino ed il portiere Salvatore Sirigu sembrerebbe essere ai minimi termini, con l’estremo difensore pronto a partire. Ecco dunque che interviene l’Inter.

Infatti i nerazzurri starebbero pensando al portiere della nazionale come possibile erede di Samir Handanovic, ormai trentaseienne. Sirigu potrebbe rappresentare per l’Inter un’ottima occasione per mettere al sicuro il futuro tra i pali senza spendere una cifra esagerata. Vedremo se cadrà su di lui la scelta dei nerazzurri, riportando un componente della nazionale italiana tra i pali interisti.

