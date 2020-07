Calciomercato Juventus, sfuggita la stella | Ha l’accordo con il City!

Uno degli obiettivi della Juventus per il futuro potrebbe essere sfumato definitivamente, il giocatore ha l’accordo con City: Paratici beffato da Guardiola.

Il valore che la Juventus da alla programmazione è enorme ed è anche il segreto dietro alla serie di successi da record nel campionato italiano. I bianconeri hanno sempre guardato lontano e hanno cercato di essere due mosse avanti agli avversari, ma questa volta potrebbero essere stati beffati da Guardiola. Il Manchester City, infatti, avrebbe trovato l’accordo con la giovane stella seguita da Paratici: nelle prossime settimane potrebbe arrivare l’ufficialità.

Calciomercato Juventus, niente Ferran Torres | Ha l’accordo con il City

Le speranze della Juventus di arrivare a Ferran Torres potrebbero essere definitivamente svanite. Secondo quanto rivelato da ‘GolsMediaSport’, il Manchester City avrebbe trovato l’accordo con il Valencia per l’esterno classe 2000. L’operazione dovrebbe concludersi a 25 milioni di euro, con un aggiunta di 10/12 milioni in bonus legati alle prestazioni. Niente da fare per Paratici, che quest’anno aveva visionato al ‘Mestalla’ lo spagnolo: Ferran Torres vola da Guardiola.

A sostituire Leroy Sané, ritornato in patria al Bayern Monaco, nella rosa del City dovrebbe essere Ferran Torres. L’esterno classe 2000 è stato uno dei protagonisti della stagione del Valencia, dove con 4 reti e 5 assist ha dimostrato di avere un grande potenziale. Il tecnico catalano sarebbe rimasto molto colpito dalle prestazioni del giocatore cresciuto nelle giovanili del Valencia e sarebbe entusiasta di accoglierlo in Premier League. Allo stesso tempo, anche Ferran Torres sembra essere molto felice di raggiungere Guardiola a Manchester. Paratici, questa volta, rischia di essere stato anticipato.

