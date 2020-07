Calciomercato Juventus, scambio in Liga | L’ex Inter ‘grazie’ a Higuain

L’attaccante argentino è pronto a lasciare la Juventus nel calciomercato estivo: ipotesi scambio in Liga spagnola, Sarri può abbracciare l’ex interista

Dopo quattro anni insieme la Juventus e Gonzalo Higuain sono pronti a dirsi addio. L’argentino, è noto da tempo, è destinato a salutare Torino in estate e nel suo futuro potrebbe esserci nuovamente la Liga Spagnola. Dopo l’esperienza al Real, il ‘Pipita’ può ripartire dal campionato che l’ha reso grande permettendo ai bianconeri di riportare in Serie A l’ex giocatore dell‘Inter. Tutti i dettagli.

Calciomercato Juventus, Higuain in Liga: idea scambio

Stando a quanto riportato da ‘Don Balon‘, sull’ex attaccante del Napoli vi sarebbero Siviglia e Valencia pronte ad accoglierlo in vista della stagione 2020/21. Un ritorno in Liga, dunque, per Higuain che potrebbe quindi rientrare in un maxi scambio. Occhi in casa Valencia dove Geoffrey Kondogbia potrebbe fare al caso del centrocampo bianconero, per il quale Sarri vorrebbe maggiore fisicità.

Ecco che il francese, sul quale l’Inter vanta il 20% sulla futura cessione del centrocampista, può finire in un affare che coinvolgerebbe Higuain. Un maxi scambio con la punta valutata intorno ai 18 milioni di euro, a cui la Juventus aggiungerebbe un conguaglio cash di circa 10 milioni per ottenere le prestazioni del roccioso mediano classe 1993.

Situazione in divenire, Paratici pensa all’ex Inter: Higuain può portare il rinforzo per la mediana di Sarri.

