Calciomercato Milan, si complica l’affare | Nuova squadra sull’attaccante

Il Milan ha vissuto un grande finale di stagione ma vuole ancora di più per il futuro. Obiettivo importante per l’attacco, ma aumenta la concorrenza

Dopo un finale di stagione in grande crescita, il Milan vede con ottimismo il futuro ed è pronto a continuare il percorso intrapreso nei mesi precedenti con il tecnico Stefano Pioli. Con lui la squadra è completamente rinata ed è tra le più in forma in Serie A nelle ultime settimane.

Calciomercato Milan, aumenta la concorrenza per Jovic: ci prova anche il Siviglia

Ora la dirigenza lavora per migliorare i risultati ottenuti e tornare in lotta per un posto in Champions League, che manca ormai da troppo tempo. Per farlo ci vuole ovviamente anche un calciomercato importante per rinforzare la buona base rossonera.

Nel mirino per l’attacco c’è ormai da diverso tempo Luka Jovic del Real Madrid, ma un eventuale acquisto potrebbe diventare più complicato. Secondo quanto riportato da OkDiario, infatti, sulle sue tracce ci sarebbe anche il Monaco, che avrebbe già presentato una prima offerta come il Milan, e nelle ultime ore si sarebbe aggiunto il Siviglia.

In ogni caso i Blancos non sembrerebbero intenzionati a fare sconti importanti e vorrebbero recuperare una buona parte dei 60 milioni spesi la scorsa annata.