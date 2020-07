Calciomercato, retroscena Osimhen | “No a 10 milioni dalla Juventus”

Calciomercato, Osimhen continua ad essere al centro dell’attenzione: l’ex agente Czajka rivela un’incredibile retroscena di mercato, tra Juventus e razzismo

Continua a far parlare di sé Victor Osimhen, indubbiamente uno dei tormentoni di mercato più ricorrenti di questo 2020. Il nigeriano è ormai ad un passo dal Napoli, con gli ultimi dettagli che sono in fase di definizione, ma la trattativa tra il Lille ed il club azzurro è stata lunga e travagliata. Anche perché a mischiare le carte ha pensato l’improvviso cambio di procura da parte del calciatore ed il conseguente inserimento di D’Avila come nuovo agente. Un cambio improvviso che l’ex procuratore, Jean-Gérard Benoit Czajka, non ha preso per il meglio, rivelando alcuni importanti retroscena ai microfoni di ‘France Football’.

Osimhen, l’ex agente: “Era spaventato dal razzismo in Italia, avrebbe rifiutato anche 10 milioni dalla Juventus”

“A dirla tutta, Victor non era convinto di approdare in Italia – spiega l’ex agente di Osimhen al giornale transalpino – L’idea di giocare in Serie A lo bloccava, sin dall’inizio. Era spaventato dal razzismo presente lì e anche a marzo mi aveva detto: ‘ Non voglio giocare in Italia, anche se è la Juventus per 10 milioni di euro netti’. Ho provato a calmarlo e a consigliargli di visitare Napoli prima di avere idee così nette – continua Czajka – Quando abbiamo incontrato Gattuso, Giuntoli e De Laurentiis si è reso conto della realtà nella quale stava approdando. Anche Koulibaly è stato decisivo per la scelta di Victor”.

Un mediatore d’eccezione, allora, nella trattativa tra il Napoli e Osimhen: se il nigeriano è ormai diretto verso il golfo, è merito anche di Kalidou Koulibaly che lo ha rassicurato sulla questione razzismo in Italia.

