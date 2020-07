Calciomercato, scambio shock e Juventus sconfitta | I dettagli

Possibile beffa in arrivo per la Juventus, sempre molto attiva sul fronte calciomercato con obiettivi ben definitivi: scambio in vista!

La Juventus continua ad essere protagonista in vista della prossima stagione con nuovi innesti davvero importanti. Il club bianconero avrebbe messo nel mirino il centrocampista francese, Paul Pogba, che è stato lanciato nel calcio che conta proprio dalla compagine torinese prima del suo approdo al Manchester United. Dopo una stagione altalenante tra un grave infortuni e l’emergenza Coronavirus, l’ex Juve potrebbe essere inserito in uno scambio.

Calciomercato Juventus, scambio Pogba-James

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” il Manchester United avrebbe messo nel mirino il talentuoso centrocampista del Real Madrid, James Rodriguez, che potrebbe così lasciare il club spagnolo dopo un’annata da dimenticare completamente sotto la gestione di Zinedine Zidane.

In questo modo il club spagnolo potrebbe pensare alla cessione dello stesso colombiano per arrivare a Pogba, voglioso di una nuova esperienza davvero incredibile della sua carriera, con cinquanta milioni in aggiunta in cash.

Un'operazione davvero complessa che darebbe, però, modo a tutti per allestire rose alquanto competitive in vista della prossima stagione.