Calciomercato Milan, Bennacer su Ibrahimovic: “Se sbagli, ti ammazza”

Calciomercato Milan, Bennacer ai microfoni di Sky Sport rivela il rapporto tra Ibrahimovic ed il resto della squadra: le parole dell’algerino

Nel corso di una lunga intervista concessa ai microfoni di ‘Sky Sport’, Ismael Bennacer ha rivelato alcuni retroscena sul rapporto presente tra Ibrahimovic e il resto dello spogliatoio del Milan: “Zlatan è uno che ti aiuta tanto – ha spiegato il regista algerino – Ti spinge a dare sempre il 100%, anche in allenamento sei costantemente sul pezzo e non vuoi perdere neanche una palla. Vuoi dare il meglio quando sei con Ibra, perché lui è uno che cerca sempre la perfezione. E se sbagli, ti ammazza. E’ fatto così, ed è anche giusto, ha ragione nel motivare tutta la squadra così. Ci sta che un campione come Zlatan ti riprenda quando sbagli qualcosa e non dica nulla quando fai bene. E’ così che si cresce davvero, si impara e si diventa un giocatore di alto livello”.

