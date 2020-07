Calciomercato Milan, scambio in Serie A | Smentita del giocatore!

Nelle ultime settimane stavano crescendo le voci di un possibile scambio in Serie A per il Milan: oggi, però, il rossonero ha smentito sui social.

La stagione del Milan è terminata in maniera positiva, dopo un inizio molto difficile. Adesso la dirigenza rossonera è pronta a lavorare per la prossima annata, con la certezza di avere Stefano Pioli in panchina. Diversi giocatori del club meneghino, però, non godono della stessa serenità riguardo alla propria permanenza in rossonero. Nelle ultime settimane stava prendendo forza l’idea di uno scambio con la Fiorentina in Serie A: oggi, invece, è arrivata la smentita via social da parte del milanista.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, addio a sette calciatori | Cifre e dettagli

Calciomercato Milan, scambio con la Fiorentina | Leao smentisce via social

Le trattative per il prossimo mercato stanno per entrare nel vivo ed anche il Milan vuole farsi trovare pronto. Nelle ultime settimane, era sorto un possibile scambio in Serie A fra i rossoneri e la Fiorentina. Il club meneghino, infatti, avrebbe messo nel mirino Milenkovic per la difesa e per arrivare al centrale serbo sarebbe disposto ad offrire uno scambio con alcuni dei pezzi pregiati della propria rosa. In particolare, sono Paquetà e Leao i due giocatori che potrebbero essere sacrificati sul mercato.

LEGGI ANCHE >>>Milan, doppia cessione e scambio | Il maxi affare che spiazza la Juventus

I due attaccanti del Milan potrebbero essere offerti alla ‘Viola’ anche per arrivare a Federico Chiesa, anticipando così Juventus ed Inter sul figlio di Enrico. Oggi, però, è arrivata la smentita da parte di uno dei protagonisti dell’operazione. Su ‘Twitter’, infatti, Rafael Leao ha commentato la notizia con l’emoticon di una risata il cui messaggio era chiaro: non c’è nulla di fondato su queste voci di mercato. Il futuro dell’attaccante portoghese, al momento, sembra essere ancora nella città di Milano.

Leao smentisce le voci di mercato riguardo ad un possibile scambio del Milan con la Fiorentina per arrivare a Chiesa: non sembrano esserci conferme sulla trattativa in Serie A.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, sondaggio per Messi | Ingaggio shock

Barcellona-Napoli, Camp Nou a rischio | La decisione dell’Uefa

Calciomercato Napoli, Boga nel mirino | Il Sassuolo fissa il prezzo