Calciomercato, Guardiola lo ‘manda’ al Milan | Ecco il difensore!

Il Milan si sta già muovendo per la stagione 2020/21, spunta l’occasione per la difesa di Pioli: ecco il colpo, garantisce Pep Guardiola

L’ennesima vittoria frutto di una prestazione convincente della squadra di Pioli. Il Milan incassa il sesto posto e progetta la prossima stagione, tra conferme e novità alla rosa a disposizione del tecnico emiliano. In tal senso, arrivano novità importanti dalla Premier League: Guardiola alleato a sorpresa della dirigenza del ‘Diavolo’. I dettagli.

Calciomercato Milan, occasione da Manchester: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, il Manchester City sarebbe pronto a chiudere un super colpo in difesa. Si tratta del gioiello del Siviglia, Diego Carlos, in pole per rinforzare la retroguardia di Pep Guardiola. I ‘Citizens’, a fronte di una clausola rescissoria di 75 milioni, sono fiduciosi di chiudere a 50.

In tal senso, in casa Manchester City potrebbe a quel punto avere le valigie in mano Nicolas Otamendi. Il 32enne argentino, in scadenza nel 2022, vedrebbe dimezzati gli spazi e potrebbe quindi finire sul mercato.

