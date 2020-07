Milan, doppia cessione e scambio | Il maxi affare che spiazza la Juventus

Il Milan pianifica l’assalto a Chiesa, anticipando la Juventus. Il ‘Diavolo’ potrebbe mettere sul piatto Paqueta e Leao per il gioiello della Fiorentina

Il Milan pensa in grande per il prossimo mercato e ‘minaccia’ Inter e Juventus. Nei desideri della dirigenza di Via Aldo Rossi ci sarebbero infatti due dei maggiori talenti italiani come Tonali e Chiesa. Sul primo è in vantaggio l’Inter, mentre sul secondo c’è sempre l’occhio vigile della Juve. Maldini e Gazidis pensano ad un colpo di spessore dalla Serie A, puntando su un profilo giovane e di grande potenzialità del panorama azzurro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, scambio a sorpresa | Colpo a centrocampo!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, maxi affare con la Fiorentina | I dettagli

Calciomercato Milan, assalto a Chiesa: Paqueta e Leao alla Fiorentina

L’assalto a Tonali sembra complicato, con i cugini dell’Inter intenzionati a chiudere al più presto e che avrebbero già trovato con il classe 2000 una bozza d’intesa per contratto quinquennale oltre i 2 milioni di euro. L’attenzione così del Milan potrebbe spostarsi su Chiesa, sul quale al momento non si è registrata nessuna offensiva concreta né dalla Juventus né dalle big di Premier League. La Fiorentina valuterebbe tra i 50 e i 60 milioni di euro il gioiello della Nazionale (super protagonista ieri sera con una tripletta nel match contro il Bologna), che a Milano ritroverebbe Pioli che lo ha fatto crescere e maturare durante l’esperienza in riva all’Arno del tecnico parmense. Il ‘Diavolo’ potrebbe cercare di abbassare la cifra cash o coprirla totalmente inserendo un paio di contropartite nell’affare. Una di queste sarebbe Paqueta, già nei radar degli uomini mercato viola nella finestra di gennaio. Oltre al brasiliano, in uscita, il Milan potrebbe tentare di mettere sul piatto Leao, profilo che non dispiacerebbe al sodalizio di Commisso considerando anche la giovane età.

L’ex Lille, che finora a Milano non è riuscito ad esprimere tutte le sue qualità, sarebbe valutato intorno ai 30 milioni di euro, qualcosa in meno invece il prezzo fissato per il cartellino di Paqueta. Due elementi che potrebbe fare al caso della Fiorentina, che nelle prossime settimane prenderà una decisione definitiva sul futuro a Firenze di Chiesa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Paratici ha un piano per Chiesa | I dettagli