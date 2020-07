Calciomercato Inter, addio all’obiettivo | Va al Barcellona

L’Inter continua a lavorare sul calciomercato per rinforzare la buona base già presente: un obiettivo però potrebbe presto sfumare, è a un passo dal Barcellona!

È stata una buona stagione fin qui per l’Inter, che è riuscita a crescere notevolmente rispetto alla scorsa annata sia dal punto di vista delle prestazioni che dei risultati, visto che la qualificazione alla prossima Champions League è arrivata con largo anticipo senza il bisogno di aspettare gli ultimi minuti dell’ultima giornata.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Perisic torna e resta in Serie A | Scenario clamoroso

La compagine nerazzurra però non vuole fermarsi e deve provare a riportare un titolo dopo quasi dieci anni. Tra pochi giorni ripartirà l’Europa League che è sicuramente alla portata della compagine allenata da Antonio Conte, che cercherà di arrivare fino in fondo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Lazio, colpo a parametro zero | Ingaggio da 4 milioni!

Calciomercato Inter, sfuma Alaba: vicino al Barcellona per 45-50 milioni

La società nel frattempo continua a lavorare per programmare il futuro e per crescere notevolmente aggiungendo rinforzi mirati alla base costruita un anno fa. Un obiettivo però potrebbe sfumare a causa dell’enorme concorrenza presente in tutta Europa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, scambio con Zidane | Vuole lasciare Madrid!

Secondo quanto riportato da Fichajes.net, infatti, il Barcellona sarebbe a un passo dall’acquisto dell’esterno David Alaba. I Blaugrana sembrerebbero disposti ad accettare le richieste del Bayern Monaco e sborsare una cifra che si aggira intorno ai 45-50 milioni. Nulla fa fare, dunque, per Beppe Marotta che dovrà puntare su altri profili.

In questa stagione, David Alaba ha totalizzato 38 presenze e due reti con la maglia del Bayern tra Bundesliga e le varie coppe.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, futuro Nainggolan | La rivelazione di Giulini

Calciomercato, scambio shock e Juventus sconfitta | I dettagli