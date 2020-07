Calciomercato Inter, Perisic torna e resta in Serie A | Scenario clamoroso

Resta in dubbio il futuro di Ivan Perisic. L’esterno croato vuole rimanere al Bayern Monaco, ma il club tedesco non ha ancora trovato una intesa con l’Inter dopo che è scaduta l’opzione d’acquisto

Non solo Joao Mario e Nainggolan, l’Inter rischia seriamente di ritrovarsi in casa pure Ivan Perisic. Stenta ancora da arrivare, infatti, l’accordo col Bayern Monaco dopo che lo scorso 17 maggio il club bavarese non ha esercitato il diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. I nerazzurri hanno aperto da tempo a uno sconto, ma forse i tedeschi puntano a un… Maxi sconto oppure a riprenderselo con la medesima formula, che sarebbe poco conveniente per Suning visto che l’esterno ha comunque un buon mercato. Perisic, che vuole restare tanto da dimezzarsi addirittura lo stipendio pur di restare quantomeno altri due mesi e giocare la Champions, è sempre un ‘pallino’ di José Mourinho e quindi nella lista delle pretendenti va inserito il Tottenham. Attenzione, però, anche a una società italiana: il Milan.

Calciomercato Inter, assalto Milan a Perisic: offerta e controfferta

Fresco di conferma a sorpresa, con annesso rinnovo fino al giugno 2022, Stefano Pioli lo conosce più che bene avendolo già allenato all’Inter per circa sei mesi. Il 4-2-3-1 calzerebbe a pennello per il classe ’89 di Spalato, potenzialmente un super uomo-assist per Ibrahimovic. Ostacoli all’affare? L’ingaggio superiore ai 5 milioni di euro netti e lo stesso calciatore, che vorrebbe continuare a calcare il palcoscenico della Champions. Il sopracitato Tottenham farà l’Europa League come i rossoneri (partendo dai preliminari), ma gioca in Premier League, campionato che l’ex Wolfsburgo ‘sogna’ da anni… Convincerlo non sarebbe comunque del tutto impossibile, sempre che Elliott dia il via libera al pagamento di uno stipendio così importante.

L’Inter potrebbe aprire offrendo al contempo uno scambio, con un po’ di cash in favore dei cugini, con il solito Kessie, tanto stimato da Antonio Conte. Scontato il no del Milan, che invece potrebbe andare spedito con una proposta da 10-12 milioni di euro per l’acquisto a titolo definitivo. Inutile ma doveroso dirlo: il passaggio di Perisic al Milan verrebbe ‘contestato’ da moltissimi tifosi interisti.

