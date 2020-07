Calciomercato Juventus, assalto a Zaniolo | Nuova offerta alla Roma

Nuova offerta della Juventus per Nicolò Zaniolo. I bianconeri non mollano il centrocampista della Roma e sono pronti a rilanciare.

La Juventus è sempre molto interessata a Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma, rientrato nel post-lockdown dall’infortunio, è nel mirino dei bianconeri già da diverso tempo. Ed è per questo che il club bianconero è pronto a presentare un’offerta. Secondo quanto riferito da Sportmediaset, infatti, la Juve vorrebbe inserire due contropartite tecniche per colmare la richiesta di 60 milioni di euro della Roma. I giocatori indiziati a rientrare nella trattativa sono Federico Bernardeschi e Cristian Romero. I giallorossi dovranno eventualmente fare i conti con la perdita di Smalling e Romero potrebbe essere un valido sostituto. Lo scenario potrebbe evolversi presto, anche se non è detto che la Roma ceda alla Juve il suo calciatore più forte. Anche i bookmaker sono convinti che l’affare si farà: la quota per il passaggio del fantasista della Nazionale in bianconera è scesa a 2,75.

Leggi anche —> Calciomercato Inter, nuovo nome per la difesa | Arriva dall’Inghilterra

Leggi anche —> Calciomercato Inter, il City ci prova per un big | Scambio shock!