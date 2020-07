Calciomercato, dalla Spagna | Assalto da 80 milioni in Serie A

L’asse di mercato tra Italia e Spagna è sempre infuocato: pronti 80 milioni da una big della Liga per il top player della Serie A

Calciomercato sempre nel più vivo, mentre Italia e Spagna continuano a scambiarsi interessi reciproci. Questa volta sarebbe il Real Madrid ad essere pronto ad una grande offerta per un talento della Serie A. Messi sul piatto ben 80 milioni per il top player del campionato italiano.

Calciomercato, sirene spagnole per il Napoli: Real Madrid pronto ad 80 milioni per Fabian Ruiz

Il calciomercato inizia ad entrare nel vivo anche per le squadre della Serie A, ma oltre agli acquisti bisognerà stare attenti a trattenere i propri talenti. Proprio una big europea infatti avrebbe messo da tempo nel mirino un top player della Serie A. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, l’interesse del Real Madrid per il centrocampista del Napoli, Fabian Ruiz, continuerebbe ad essere forte ed ora anche la concorrenza del Barcellona sembrerebbe allontanarsi.

Così i ‘blancos’ per arrivare ad assicurarsi il centrocampista spagnolo sembrerebbe pronto a presentare alla squadra partenopea un’offerta da 80 milioni di euro. Una proposta che naturalmente potrebbe far vacillare la società napoletana. Dopo due stagioni con la maglia azzurra dunque Fabian Ruiz potrebbe essere pronto al ritorno in patria, ma questa volta facendo il tanto atteso salto di qualità in una big spagnola, il Real Madrid.

