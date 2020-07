Calciomercato Napoli, Osimhen è UFFICIALE | Le cifre dell’operazione

Arriva la tanto attesa ufficialità in casa Napoli dell’acquisto di Victori Osimhen: l’annuncio arriva tramite un tweet di De Laurentiis

Possono finalmente gioire i tifosi del Napoli per il primo grande colpo di calciomercato messo a segno per la prossima stagione. Arriva tramite Twitter l’ufficialità dell’acquisto di Victor Osimhen dal Lille da parte della società napoletana. Il presidente Aurelio De Laurentiis è il primo a twittare sul suo profilo ”Benvenuto Osimhen”, dando il via all’ufficialità sul sito e sull’account ufficiale partenopeo. La trattativa con la società francese si chiude sul prezzo di 60 milioni totali complessivi già di bonus, con un contratto della durata di cinque anni per il calciatore. Un ottimo acquisto da parte degli azzurri che si assicurano un attaccante classe 1998, capace di mettere a segno 18 gol in questa stagione tra Ligue 1 e coppe. Primo grande colpo dunque per il Napoli, che apre le porte ad un calciomercato che si prospetta infuocato.

