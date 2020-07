Roma-Juventus, le condizioni di Dybala | L’annuncio di Sarri

Roma-Juventus, le ultime sulle condizioni di Paulo Dybala: il tecnico Maurizio Sarri ha voluto fare chiarezza sulle condizioni del numero 10 bianconero

Continua a tenere il fiato sospeso la Juventus, appesa alle condizioni di Paulo Dybala in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League, contro il Lione. Nella conferenza stampa di vigilia a Roma-Juventus, il tecnico bianconero, Maurizio Sarri, ha provato a fare chiarezza sullo stato di forma del numero dieci argentino: “Paulo in questo momento è affidato alle mani dello staff medico. Abbiamo avuto colloqui costanti, mi hanno assicuro che il recupero sta procedendo per il verso giusto, ma non sappiamo ancora quando rientrerà in gruppo. Domani in campo scenderà solo chi è nelle condizioni ideali per farlo. Non vogliamo rischiare nulla, ci siamo trovati ad affrontare un campionato atipico, con situazioni inedite e condizioni climatiche ostili. Non c’era modo di farsi trovare preparati o con esperienza a tutto questo”.

