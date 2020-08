Calciomercato Inter, maxi affare con l’Atalanta | I dettagli

Atalanta e Inter, che si affronteranno questa sera nell’ultima di Serie A, potrebbero intavolare una maxi operazione: ecco tutti i dettagli.

Nell’ultimo turno di Serie A, Atalanta e Inter si affronteranno per decretare chi sarà la squadra vice-campione d’Italia. I due club nerazzurri non condividono solamente i colori e la regione di appartenenza, ma anche la stessa ferocia nell’inseguire la Juventus. Tuttavia, i bergamaschi stanno vivendo il miglior momento della propria storia, mentre il club meneghino sta ritornando a respirare il profumo della vittoria. Entrambe le squadre, poi, ripongono totale fiducia nei propri tecnici: Gasperini e Conte. Proprio dalle richieste dei due allenatori potrebbe nascere una maxi operazione fra le due società: ecco tutti i dettagli.

Calciomercato Inter, maxi affare con l’Atalanta | In arrivo Gosens e Muriel

L’Inter potrebbe risolvere due dei problemi strutturali che l’hanno attanagliata in questa stagione grazie ad una maxi operazione proprio con l’Atalanta. I due giocatori che sarebbero entrati nelle mire di Antonio Conte sono Robin Gosens e Luis Muriel. L’esterno tedesco risolverebbe i dubbi del tecnico salentino sulla fascia mancina, mentre il colombiano sarebbe la perfetta alternativa a Sanchez, che i nerazzurri non è detto riescano a confermare. Gli ottimi rapporti che intercorrono fra la famiglia Percassi e la proprietà cinese dell’Inter, potrebbe favorire un affare colossale.

I bergamaschi valutano 30 milioni Gosens e 30 milioni Muriel: questi due andrebbero all’Inter in cambio di Gagliardini, valutato 18 milioni ed Esposito. Il discorso sull’attaccante classe 2002 è più complesso: Seba verrebbe valutato 12 milioni dai nerazzurri, che inoltre vorrebbero mantenere un diritto di prelazione per i prossimi cinque anni. Un altro giocatore che raggiungerebbe Gasperini in questa operazione sarebbe Nainggolan. Il centrocampista belga arriverebbe a Bergamo in prestito, con l’Inter che contribuirebbe al pagamento di metà dell’ingaggio da 4,5 milioni del ‘Ninja’. Infine, i nerazzurri dovrebbero anche un conguaglio di 23 milioni a favore dell’Atalanta.

La partita di questa sera fra Inter e Atalanta potrebbe essere il pretesto ideale per iniziare a mettere in piedi una maxi operazione di mercato: Conte e Gasperini sarebbero molto entusiasti.

