Calciomercato Inter, cambia tutto | A breve l’annuncio!

Da terza scelta a titolare nei momenti di difficoltà: ora potrebbe arrivare l’annuncio tanto atteso dopo i complimenti di Antonio Conte!

L’Inter continua a lavorare senza sosta in ottica mercato tra acquisti e cessioni eccellenti. La società nerazzurra potrebbe annunciare a breve anche il rinnovo contrattuale di un giocatore messo ai margini ad inizio stagione. Nelle ultime uscite in Serie A, però, sono arrivati anche i complimenti meritati di Antonio Conte.

Calciomercato Inter, rinnovo in vista per Borja Valero

Come svelato da Sky Sport il centrocampista spagnolo dell’Inter, Borja Valero, potrebbe prolungare il suo legame contrattuale con la società nerazzurra. L’accordo definitivo dovrebbe arrivare a breve visto che è stato impiegato con costanza dopo l’emergenza Coronavirus dallo stesso allenatore leccese con risultati davvero impressionanti. A causa dei vari infortunati in quella zona di campo, Conte si è affidato in regia alla qualità dell’ex Fiorentina, che ha ripagato la sua fiducia con prestazioni da applausi.

