Calciomercato Juventus, dalla Spagna: colpo a zero | Lo vuole Ronaldo

La Juventus lavora sul calciomercato e Cristiano Ronaldo prova a dire la sua sui possibili colpi. Spunta il colpo a parametro zero

Non è stata una delle migliori stagioni degli ultimi nove anni fino a questo momento per la Juventus. La società bianconera ha conquistato il suo nono scudetto consecutivo ma ha brillato meno del solito, commettendo troppi passi falsi e subendo anche un numero eccessivo di reti per quelli che erano gli standard nelle ultime stagioni.

Per Maurizio Sarri però c’è ancora tempo per provare a riprendersi piena fiducia da parte di società e tifosi, visto che tra meno di una settimana ripartirà la Champions League e c’è la possibilità di cancellare la sconfitta rimediata all’andata contro il Lione per accedere ai quarti di finale.

Calciomercato Juventus, proposta di Ronaldo: affare Ozil a parametro zero nel 2021

Mentre le attenzioni sono spostate sulla gara dello Stadium contro i francesi, in programma il prossimo 7 agosto, la società lavora sul calciomercato per diventare ancor più competitivi. Un rinforzo importante potrebbe arrivare direttamente su consiglio di Cristiano Ronaldo.

Secondo quanto riportato da Don Balon, infatti, il fenomeno portoghese avrebbe raccomandato alla società di seguire la situazione di Mesut Ozil, che è in scadenza di contratto nel 2021. L’idea sarebbe proprio quella di prenderlo a parametro zero alla fine dell’esperienza con l’Arsenal, così l’unico ostacolo sarebbe l’ingaggio.

Il calciatore tedesco è stato un compagno di squadra di CR7 e nel Real Madrid gli ha fornito tanti assist, per questo può essere un calciatore utile alla causa bianconera.