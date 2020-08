Calciomercato Juventus, retroscena Pirlo | Cercato anche in Serie A!

Andrea Pirlo, prima di essere accettare l’incarico come allenatore della Juventus Under 23, sarebbe stato vicino ad una panchina di Serie A.

La seconda vita sportiva di Andrea Pirlo è ufficialmente iniziata: a cinque anni di distanza, il leggendario centrocampista della Nazionale ha ritrovato la Juventus. Il club piemontese, infatti, lo ha annunciato come nuovo allenatore della Under 23. Un incarico importante, che dimostra la grande fiducia riposta da Andrea Agnelli in Pirlo. Intanto, però, spunta un clamoroso retroscena: prima di essere nominato tecnico della Juventus Under 23, l’ex Milan è stato cercato anche da un club di Serie A.

Calciomercato Juventus, retroscena Pirlo | Cercato anche dalla Fiorentina!

Il progetto seconda squadra della Juventus prosegue a passo spedito e, dopo la vittoria della Coppa Italia di C, è stata affidata la panchina ad Andrea Pirlo. La vision dei bianconeri sull’ex regista è molto ambiziosa: formarlo e dargli la possibilità di crescere come allenatore della Under 23 e poi portarlo in Prima Squadra. Un cammino peculiare a quello di Guardiola e di Zidane, rispettivamente all’interno del Barcellona e del Real Madrid.

Intanto, spunta un clamoroso retroscena di mercato riguardante Andrea Pirlo. Prima di essere nominato come nuovo tecnico della Juventus Under 23, era stato fatto il suo nome per la panchina della Fiorentina. Il club toscano stava valutando il futuro di Iachini e fra i possibili sostituti, in caso di esonero, era stato valutato anche Pirlo. La ‘Viola’, poi, ha deciso di confermare l’attuale allenatore e l’interessamento per Pirlo si è concluso in un nulla di fatto: per lui si sono spalancate di nuovo le porte della Juventus.

Il destino di Pirlo poteva portarlo da un’altra parte rispetto alla Juventus: la Fiorentina stava pensando al centrocampista in caso di esonero di Iachini.

