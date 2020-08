Calciomercato, ‘Galactico’ per il Milan | Affare low cost

L’arrivo di Ibrahimovic ha riportato entusiasmo da gennaio con un ruolino di marcia incredibile: ora il Milan è pronta per l’assalto decisivo per l’attacco

Il Milan intende diventare in tempi brevi nuovamente protagonista in Serie A allestendo una rosa super competitiva per la Serie A e per l’Europa. La società rossonera potrebbe così rinforzare il reparto offensivo con un giocatore molto duttile di proprietà del Real Madrid.

Calciomercato Milan, colpo per l’attacco

Il Milan avrebbe così messo nel mirino l’esterno offensivo del Real, Lucas Vazquez, che può ricoprire diversi ruoli tra centrocampo ed attacco. Il suo contratto scadrà nel 2021 e così i suoi agenti potrebbero anche offrirlo alla società milanese. Sarebbe così un innesto davvero interessante da affidare a Stefano Pioli, che ha impiantato fin dal suo arrivo il 4-2-3-1 in grado di valorizzare anche esterni tecnici e rapidi.



Il suo profilo sarebbe perfetto per il Milan, voglioso di tornare anche in Champions League in vista della prossima stagione. La sua valutazione si aggira intorno ai 15 milioni con uno stipendio da 3,5 mln, che rientra così nei piani del club rossonero.

Il Milan continua a lavorare senza sosta in ottica calciomercato con colpi davvero sensazionali per la prossima Serie A e non solo.

