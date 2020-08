Calciomercato Roma, direttore sportivo: si pensa al ritorno dell’ex

In casa Roma il ruolo di direttore sportivo continua ad essere un’incognita: così una delle opzioni potrebbe essere il ritorno di un ex calciatore

Situazione ancora complicata in casa Roma per quanto riguarda lo staff societario. I giallorossi hanno sospeso dall’incarico di direttore sportivo Gianluca Petrachi ed ora il suo ruolo continua ad essere incerto. Per questo motivo si starebbe pensando al ritorno di un ex nella capitale, ma questa volta in vesti totalmente nuove.

Calciomercato Roma, direttore sportivo: spunta il ritorno di Burdisso

Tanti dubbi in casa Roma. Oltre alle incertezze legate al futuro della società, si cerca un nuovo direttore sportivo. Dopo l’addio ormai vicinissimo di Morgan De Sanctis, pronto ad approdare all’Ascoli con il ruolo di direttore generale, la posizione di direttore sportivo in giallorosso continua ad essere vacante. La sospensione dall’incarico di Gianluca Petrachi, ha portato la Roma a valutare alcuni candidati, ma ora ne spunterebbe uno nuovo ed intrigante.

Come riportato il ‘Corriere dello Sport’, per il ruolo di direttore sportivo spunterebbe il nome di Nicolas Burdisso. L’ex calciatore della Roma ha già ricoperto questo ruolo nel Boca Juniors, portando in Argentina proprio Daniele De Rossi, ex capitano giallorosso. Ora l’ex difensore sembrerebbe essere in pole position per approdare come direttore sportivo nella capitale. Un ritorno che potrebbe essere gradito anche ai tifosi giallorossi, che hanno sempre tenuto nel cuore il giocatore.

