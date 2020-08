Calciomercato Inter e Juventus, colpo top in chiusura | Le cifre

Il calciomercato estivo di Inter e Juventus è destinato ad infiammarsi: novità importanti per un obiettivo comune, affare più vicino alla chiusura

Un obiettivo comune per Inter e Juventus. Non è certamente la prima volta che il derby d’Italia, in sede di calciomercato, vede protagoniste le due big di Serie A. In tal senso, dalla Spagna, arrivano novità importanti per il top player seguito a lungo da Paratici e Marotta. Ecco i dettagli.

Calciomercato, Inter e Juventus: il Barça abbassa le pretese

Una pista coltivata da mesi quella che porta Juventus ed Inter ad incrociare le attenzioni in Liga. A Barcellona c’è infatti Ivan Rakitic, 32 anni, destinato a salutare la squadra di Setien in estate. Secondo quanto riportato da ‘Marca‘, la società blaugrana avrebbe dimezzato le sue pretese per il cartellino del forte centrocampista croato, scendendo fino a 10 milioni di euro.

Un conguaglio che permetterebbe al club di Bartomeu di non finire a mani vuote tra meno di un anno quando Rakitic andrebbe a scadenza contrattuale. Il centrocampista, 41 presenze con 1 gol e 4 assist vincenti, sarebbe vicino al Siviglia di Monchi che lo riporterebbe a casa dopo l’esperienza in Catalogna.

