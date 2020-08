Calciomercato Inter, Lautaro al Barcellona | Parla il presidente

È stata una buona stagione per l’Inter che nel frattempo continua a lavorare sul calciomercato. Arriva l’annuncio del Barcellona su Lautaro!

È stata una buona stagione per l’Inter, che ha nettamente migliorato i propri risultati rispetto alla scorsa stagione raggiungendo la seconda posizione in classifica a solo un punto di distacco dalla Juventus. Il gap dai bianconeri si è ridotto ma c’è bisogno di un buon mercato per non perdere ancora una volta il passo.

Calciomercato Inter, Bartomeu parla di Lautaro: “Colloqui interrotti di comune accordo”

La società nerazzurra vuole prima di tutto ripartire dalla buona base creata un anno fa e per questo si è opposta ai primi attacchi del Barcellona per acquistare Lautaro Martinez. Il presidente del club Blaugrana ha annunciato, attraverso i microfoni di SPORT, l’interruzione dei colloqui tra le parti per l’argentino.

Queste le dichiarazioni di Bartomeu: “Il Barcellona ha parlato con l’Inter per Lautaro Martinez per diverse settimane, ma poi i colloqui si sono interrotti di comune accordo. La situazione attuale che stiamo vivendo non invita a grandi investimenti”.

Lautaro ha vissuto una grande annata ad eccezione di un breve periodo post-lockdown, ma ora l’argentino è tornato a brillare e si è ripreso il posto da titolarissimo.

