Calciomercato Juventus e Inter, rinnovo a sorpresa | I dettagli

Juventus ed Inter sono concentrate sull’attuale sessione di calciomercato: il giocatore è pronto all’inatteso prolungamento, ecco quando

Con la Serie A ormai finita per Juventus ed Inter, il pensiero principale per le dirigenze delle due big italiane è sempre e solo uno: il calciomercato. Prosegue la caccia ai rinforzi da parte di Paratici e Marotta pronti a darsi battaglia nelle prossime settimane. In tal senso, il big è pronto a rinnovare il suo contratto: ecco tutti i dettagli.

Calciomercato Juventus e Inter, dalla Spagna: “Verso il rinnovo!”

Le strade del calciomercato sono infinite o quasi ma, nelle ultime settimane per Inter e Juventus, portano sempre a Barcellona.Dallo scambio Arthur-Pjanicfino a Lautaro Martinez, grande obiettivo per l’attacco di Setien, il nome accostato a bianconeri è nerazzurri è stato spesso quello di Nelson Semedo. Il terzino portoghese poteva finire nell’affare con la Juventus per la cessione di Pjanic così come in un maxi scambio con Lautaro: alla fine, il 26enne di Lisbona, è destinato a rimanere in Catalogna.

Secondo quanto riportato da ‘Mundo Deportivo‘, Jorge Mendes avrebbe trovato un accordo con il Barcellona per il rinnovo del terzino classe 1993. Finita la Champions, le priorità dei catalani saranno i rinnovi di Messi, Ter Stegen e appunto Semedo.

