Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo | Arriva l’indizio social

Tante le voci di mercato sul futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus in questi mesi: l’importante indizio arriva proprio dal portoghese tramite social

In casa Juventus c’è grande gioia per la vittoria del nono scudetto consecutivo, anche se in maniera più complicata rispetto agli scorsi anni. I bianconeri ora si concentrano sulla Champions League ma anche sul calciomercato per la prossima stagione. Tante le voci attorno ad un possibile addio di Cristiano Ronaldo nel caso in cui arrivasse una prematura uscita dalla competizione europea. Ma a spegnere queste indiscrezioni ci pensa proprio il portoghese. Infatti, dopo l’ultima giornata di Serie A ed i festeggiamenti per la consegna del trofeo, Cristiano Ronaldo ha postato su Instagram una foto insieme a tutti i compagni di squadra scrivendo nella descrizione ”Andiamo verso il mio terzo scudetto”. Parole che dunque avvicinano il fenomeno portoghese alla permanenza nella Juventus. Però mai dire mai, il calciomercato è sempre imprevedibile.

