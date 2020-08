Calciomercato Milan, occasione dalla Premier | Contatti con l’entourage

Terminata la stagione il Milan inizia a concentrarsi sul calciomercato per la prossima stagione: occasione sulle fasce dalla Premier League

Stagione terminata per il Milan e ritorno in Europa in cassaforte dopo un anno. Così la società rossonera ora può concentrare tutte le forze sul mercato per costruire la rosa della prossima stagione. Dalla Spagna arriva l’indiscrezione che avvicinerebbe un colpo dalla Premier League per il Milan. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Todo Fichajes’, i rossoneri avrebbero messo gli occhi su Serge Aurier, terzino in rottura con il Tottenham e con il contratto fino al 2022. Secondo il sito spagnolo tra le squadre interessate ci sarebbe anche quella milanista. I rossoneri avrebbe già preso contatti con l’entourage del giocatore per anticipare la concorrenza europea. Il terzino della Costa d’Avorio inoltre non richiederebbe nemmeno uno sforzo economico troppo alto vista la valutazione tra gli 8 ed i 10 milioni di euro.

